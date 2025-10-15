Rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla policjantów - ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj 2 października w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęła się część praktyczna kursu specjalistycznego dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych.

W szkoleniu biorą udział funkcjonariusze z jednostek Policji z całego kraju, wyłonieni wcześniej w drodze wieloetapowego procesu kwalifikacyjnego. Kurs stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań do pełnienia służby w międzynarodowych misjach pokojowych organizowanych m.in. pod auspicjami ONZ i Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone są m.in. przez funkcjonariuszy Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, kadrę dydaktyczną Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz ekspertów z zakresu współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa, prawa i komunikacji międzykulturowej. W trakcie kursu uczestnicy doskonalą umiejętności niezbędne do działania w zróżnicowanym środowisku międzynarodowym, w tym taktykę działań policyjnych, reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz procedury obowiązujące w strukturach kontyngentów.

Realizacja kursu w CSP w Legionowie to kolejny krok w systematycznym przygotowywaniu polskich policjantów do profesjonalnej służby w misjach zagranicznych, gdzie pełnią oni funkcję ekspertów i doradców wspierających lokalne siły porządkowe.

Warunkiem oddelegowania funkcjonariusza do Polskiego Kontyngentu Policyjnego jest ukończenie przedmiotowego kursu lub odbycie służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, a także uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym do misji.

Aktualnie w Kontyngentach Policyjnych służbę pełni łącznie 120 policjantów, z czego:

109 w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (Eulex Kosowo), w tym 4 ekspertów i 105 policjantów w JSPP;

6 funkcjonariuszy Misji Unii Europejskiej w Armenii (EUMA Armenia);

5 funkcjonariuszy Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia).

Dodatkowe informacje na temat misji znaleźć można na stronie internetowej: Misje pokojowe