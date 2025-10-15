Aspirant Kamil Sowiński razem z innymi świadkami udzielił pomocy poszkodowanej w zdarzeniu drogowym Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Aspirant Kamil Sowiński z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, wracając z delegacji, z grupą młodzieży, która uczestniczyła w warsztatach podczas Zlotu PaTportów w Świdwinie, wykazał się czujnością i profesjonalizmem. Razem z innymi świadkami zapewnił pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu drogowym na trasie Złocieniec - Siecino.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę 12 października w południe na drodze Złocieniec-Siecino. Aspirant Kamil Sowiński, wracając autokarem z młodzieżą, która brała udział w warsztatach podczas Zlotu PaTportów w Świdwina, zauważył pojazd, który zjechał z pasa jezdni i wywrócił się na bok.

Kierujący autokarem zatrzymał pojazd w bezpiecznym miejscu, a mundurowy wysiadł z niego, aby udzielić pomocy poszkodowanym. W pierwszej kolejności ocenił zagrożenie, a później razem z innymi świadkami, którzy również byli na miejscu pomogli kierującej. Kobieta była zdezorientowana i nie była w stanie opuścić pojazdu o własnych siłach. Policjant udzielił kobiecie pierwszej pomocy oraz okazał wsparcie psychiczne. Natomiast pasażerka, która również podróżowała pojazdem, wyszła z samochodu o własnych siłach i nie skarżyła się na żadne dolegliwości. Do czasu przybycia służb, mundurowy monitorował stan poszkodowanej kierującej, a także zadbał o jej bezpieczeństwo.

Postawa aspiranta Kamila Sowińskiego jest przykładem na to, że służba i pomoc drugiemu człowiekowi może być potrzebna w każdej chwili. Dzięki jego szybkiej reakcji i profesjonalnym działaniom poszkodowana otrzymał cenną pomoc do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Był to również doskonały przykład i niecodzienna lekcja dla młodzieży.

Dzieci przyglądały się z daleka działaniom Kamila i na własne oczy przekonały się, że policjant to nie tylko mundur. To również misja, której nadrzędnym celem jest pomagać i chronić.