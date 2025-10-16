Kompletnie pijana matka przywiozła dziecko do przedszkola. Zareagował policjant w czasie wolnym od służby Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Ponad 3 promile alkoholu miała w organizmie 34-latka, która w takim stanie, przywiozła samochodem 5-letnią córkę do przedszkola. Na szczęście, świadkiem tej sytuacji był policjant z komisariatu w Radymnie, który był w czasie wolnym od służby. Natychmiast zareagował i uniemożliwił kobiecie dalszą jazdę.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 8.00, na parkingu jednego z przedszkoli w Radymnie. Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Radymnie mł. asp. Łukasz Mróz, który był w czasie wolnym od służby, zauważył wjeżdżającego na parking seta. Pojazdem kierowała kobieta, z którą podrożała dziewczynka. Dziecko siedziało w foteliku, na tylnym siedzeniu.

Podczas parkowania pojazdu, kierująca seatem uderzyła przednim zderzakiem w samochód, w którym znajdował się funkcjonariusz. Kobieta wysiadła z auta. Policjant wysiadł ze swojego pojazdu i podszedł do niej. Zaburzenie równowagi oraz zapach alkoholu wskazywał, że kobieta mogła prowadzić samochód w stanie nietrzeźwości.

Policjant o swoich podejrzeniach powiadomił dyżurnego. Aby uniknąć stresującej sytuacji dla jej 5-letniego dziecka, pomógł kobiecie odprowadzić córeczkę do przedszkola. Kiedy wrócili na parking, wcześniej poinformowani o tym zdarzeniu funkcjonariusze, sprawdzili stan trzeźwości kierującej seatem. Badanie wykazało 3,04 promila alkoholu w jej organizmie.

Mundurowi zatrzymali kobiecie prawo jazdy.

Mieszkanka gminy Radymno wkrótce usłyszy zarzuty w tej sprawie. Odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Postawa policjanta zasługuje na szczególne uznanie. Funkcjonariusz będący poza służbą kierował się obowiązkiem i etosem służby, dając przykład właściwej reakcji na rażące łamanie prawa i zagrożenie dla życia innych.

Pamiętajmy! Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie. Jeśli widzisz osobę, która może prowadzić pod wpływem alkoholu, nie bądź obojętny – zadzwoń na numer 112. Twoja reakcja może uratować życie.