Krakowscy policjanci rozbili grupę przestępczą oszukującą starsze osoby na terenie Polski i Niemiec Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie rozpracowali szajkę oszustów narodowości romskiej. Zatrzymane osoby działały w zorganizowanej grupie przestępczej, w której z podziałem na role oszukiwały na tzw. legendę starsze osoby. Czynności wykonywane przez funkcjonariuszy realizowane były pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Krakowskiej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie rozpracowywali szajkę oszustów działających na tzw. legendę. Przestępcy oszukiwali swoje ofiary zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

W lutym br. zmanipulowali oni mieszkankę Szczecina, która po tym, jak usłyszała nieprawdziwą historię przekazała im 35 tys. złotych na pokrycie rzekomych długów swojej córki. W kwietniu br. ofiarą oszustów padła mieszkanka jednej z niemieckich miejscowości, która za ich sprawą straciła prawie 12 tys. złotych. W podobnym okresie 50 tys. złotych i 5 tys. euro straciła również oszukana na tzw. legendę mieszkanka Nowej Huty.

Kilka miesięcy temu krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę narodowości romskiej, podejrzanego o udział w tym przestępczym procederze. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa. Następnie śledczy wpadli na trop dwóch kobiet, które również miały w nim uczestniczyć.

7 października br. policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej zatrzymali w Szczecinie 45-latkę narodowości romskiej. Tego samego dnia funkcjonariusze pojechali do Łodzi, gdzie w jednym z mieszkań zatrzymali 24-letnią Romkę, także podejrzaną o oszustwa na tzw. legendę. Kobiety zostały zatrzymane i przewiezione do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie wykonano z ich udziałem niezbędne czynności.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 45-latce i jej wspólniczce zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw na tzw. legendę. Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta, który nadzoruje tę sprawę podtrzymał zarzuty dla kobiet oraz zdecydował o policyjnym dozorze dla 24-latki z Łodzi natomiast decyzją sądu 45-latka ze Szczecina trafiła na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa kobietom grozi do 8 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.