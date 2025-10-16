Policjanci pomogli w resuscytacji mężczyzny, który zasłabł na ulicy Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci prewencji z Działdowa pomogli w resuscytacji mężczyzny, który nagle zasłabł idąc chodnikiem. Nieprzytomny 70-latek odzyskał czynności życiowe. Przejęty przez załogę karetki pogotowia pod opieką ratowników medycznych trafił do szpitala w Działdowie.

We wtorek (14.10.2025 r.) około godziny 8:00 dyżurny działdowskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który zasłabł i leżał na chodniku z urazem łuku brwiowego. Do zdarzenia doszło w Działdowie. Skierowany na miejsce patrol prewencji zastał 55-latka, który prowadził akcję resuscytacyjną starszego mężczyzny. Policjanci natychmiast przejęli czynności, które prowadzili do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Seniora przejęła załoga ratowników medycznych. 70-latek z przywróconymi czynnościami życiowymi został przetransportowany do szpitala w Działdowie.

Dzięki szybkiej reakcji przechodnia i pomocy policjantów, którzy nie wahali się i natychmiast przystąpili resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ocalało ludzkie życie. Bo życie ludzkie jest najważniejsze.

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, gdzie potrzebna jest natychmiastowa pomoc, a sam nie jesteś w stanie podjąć się akcji ratunkowej, powiadom pilnie odpowiednie służby dzwoniąc na numer 112. W przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Nie bądź obojętny na innych ludzi.