Dzięki szybkim działaniom policjanta i współpracy z bankiem senior odzyskał utracone oszczędności Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Szybka reakcja policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie oraz sprawna współpraca z pracownikami Banku Spółdzielczego pozwoliły uratować oszczędności 94-letniego mieszkańca miasta. Senior, który kilka dni wcześniej padł ofiarą oszustwa „na prokuratora”, odzyskał ponad 80 tysięcy złotych. Dzięki profesjonalizmowi funkcjonariusza i odpowiedzialnemu działaniu banku pieniądze zostały zablokowane, zanim trafiły w ręce przestępców. To przykład, jak szybka reakcja i czujność mogą zapobiec utracie dorobku życia.

Dla każdego policjanta takie słowa, to najlepsza nagroda za dobrze wykonaną pracę.

W środę (15.10.2025) do Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie wpłynęły podziękowania dla funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego KPP w Szczytnie, który przyjął zawiadomienie o oszustwie na szkodę 94-letniego mieszkańca Szczytna i pracował przy tej sprawie. Przypomnijmy, że mężczyzna stracił swoje oszczędności po tym, jak został wprowadzony w błąd przez osobę podającą się za prokuratora. Więcej o tej sprawie można przeczytać tutaj: W wyniku oszustwa senior ze Szczytna stracił ponad 80 000 złotych.

Dzięki szybkim i profesjonalnym działaniom policjanta oraz doskonałej współpracy z pracownikami Banku Spółdzielczego w Szczytnie, środki przelane przez seniora na konto wskazane przez oszustów zostały zablokowane. Utracone pieniądze, ponad 80 000 złotych, wróciły do właściciela.

Sprawne i rzetelne działania funkcjonariusza, a także wzorowa współpraca z personelem banku, pozwoliły w porę zapobiec utracie dorobku życia starszego mężczyzny. To przykład skutecznego reagowania oraz odpowiedzialnej postawy zarówno Policji, jak i instytucji finansowych.

Przypominamy, że oszuści wciąż próbują wyłudzać pieniądze, podszywając się pod funkcjonariuszy lub przedstawicieli urzędów. Pamiętajmy, że policjanci, prokuratorzy czy sędziowie nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani o dokonywanie przelewów na wskazane konta. W przypadku jakichkolwiek podejrzanych telefonów należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer 112.

Ten przypadek pokazuje, że szybka reakcja i natychmiastowe zgłoszenie sprawy mogą uratować oszczędności i pomóc w odzyskaniu utraconych pieniędzy.