Areszt za uprawę i posiadanie znacznej ilości narkotyków

Data publikacji 16.10.2025

Głogowscy policjanci od dłuższego czasu pracowali nad sprawą związaną z osobami, których podejrzewali o udział w procederze narkotykowym. Wnikliwość i zdeterminowanie mundurowych pozwoliły na wytypowanie miejsca, w którym mogły być wytwarzane i przechowywane środki odurzające. Trop doprowadził do jednego z budynków na terenie Głogowa.

W poniedziałek, 13 października br., policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie przeprowadzili realizację. W toku prowadzonych czynności mundurowi dokonali zatrzymania 46-letniego mężczyzny oraz jego 38-letniej partnerki.

Podczas sprawdzanie poszczególnych pomieszczeń wewnątrz mieszkania, jak również kontroli pobliskiej działki funkcjonariusze ujawnili blisko 3,5 kg suszu roślinnego, a także krzewy konopi w fazie wzrostu, jak również już ścięte w procesie suszenia.

Po wykonanych czynnościach para została doprowadzona na teren głogowskiej jednostki policji w celu wykonania z ich udziałem czynności procesowych.

Na podstawie analizy akt sprawy sąd zastosował wobec pary izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania o okres 3 miesięcy.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą głogowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Głogowie.