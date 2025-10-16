Sprawcy kradzieży walizki w pociągu odpowiedzą też za inne przestępstwa Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z komisariatu na Śródmieściu we współpracy z policjantami z komisariatu w Gniewnie zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy 11 października w pociągu ukradli obywatelce Brazylii walizkę, w której były markowe torebki, kosmetyki, biżuteria i inne rzeczy osobiste. Pokrzywdzona wyceniła wartość strat na 48 tysięcy złotych. Ukradziony bagaż miał lokalizator połączony z telefonem pokrzywdzonej, który doprowadził funkcjonariuszy do sprawców przestępstwa. Dodatkowo policjanci ustalili, że jeden z zatrzymanych ma na swoim koncie kradzież portfela, w którym były karty bankomatowe, a obaj podejrzani odpowiedzą za nieautoryzowane płatności tymi kartami. Dodatkowo w domu sprawców policjanci znaleźli oraz zabezpieczyli aparat fotograficzny i telefon pochodzące z kradzieży. Obaj podejrzani usłyszeli już zarzuty, część z nich w warunkach recydywy.

11 października policjanci z komisariatu na Śródmieściu zostali powiadomieni o kradzieży walizki w pociągu relacji Szczecin – Gdańsk Główny. Do kradzieży bagażu doszło ze stojaka na bagaże, a pokrzywdzona obywatelka Brazylii wyceniła straty na 48 tysięcy złotych. Jak się okazało, w walizce znajdowały się markowe torebki, perfumy, kosmetyki i rzeczy osobiste.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z komisariatu na Śródmieściu i w rozmowie z pokrzywdzoną ustalili, że skradziona walizka ma lokalizator połączony z telefonem komórkowym kobiety. W momencie składanie zawiadomienia nie wskazywał on jeszcze dokładnej lokalizacji utraconej walizki. W pewnym momencie taka dokładna lokalizacja pojawiła się i obywatelka Brazylii szybko przekazała te informacje funkcjonariuszom operacyjnym. Na tej podstawie we wtorek rano kryminalni ze Śródmieścia we współpracy z policjantami z komisariatu w Gniewinie weszli na teren posesji w jednej z miejscowości powiatu wejherowskiego i tam zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 33 i 43 lat.

Podczas przeszukania domu sprawców policjanci odzyskali ukradzioną walizkę z prawie całą zawartością. Dodatkowo policjanci znaleźli aparat fotograficzny warty 4 tysięcy złotych, który został ukradziony na terenie Łodzi oraz telefon komórkowy warty 4500 złotych, którego kradzież zgłoszono w Wejherowie. W trakcie pracy nad tą sprawą kryminalni ze Śródmieścia ustalili, że 33-latek z powiatu wejherowskiego w lipcu na terenie dworca kolejowego Gdańsku Główny z plecaka należącego do turystów z Lubina ukradł portfel, w którym były karty bankomatowe. Za ich pomocą sprawca wykonał lub próbował wykonać 34 nieautoryzowane transakcje. Część z tych płatności 33-latek wykonywał wspólnie ze swoim 43-letnim znajomym.

Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty za kradzież walizki w warunkach powrotu do przestępstwa. 33-latek usłyszał zarzut za kradzież kart bankomatowych i nieautoryzowane transakcje oraz usiłowanie takich transakcji. Za część tych przestępstw zarzuty usłyszał również 43-latek z powiatu wejherowskiego. Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą.

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Za kradzież i kradzież karty bankomatowej grozi do 5 lat więzienia.