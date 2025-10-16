Policjanci z puckiej patrolówki uratowali mieszkańców z płonącego bloku Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy puckiej patrolówki, wszyscy mieszkańcy bloku przy ul. Derdowskiego w Pucku zostali bezpiecznie ewakuowani z płonącego budynku. Policjanci, którzy pierwsi dotarli na miejsce, weszli do zadymionej klatki schodowej, informowali mieszkańców o zagrożeniu i pomagali im wydostać się na zewnątrz jeszcze przed przybyciem straży pożarnej.

W minionym tygodniu, około godziny 18:30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania w jednym z bloków przy ulicy Derdowskiego. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze puckiej patrolówki, którzy jako pierwsi dotarli pod wskazany adres.

Już z zewnątrz zauważyli gęste kłęby dymu wydobywające się z klatki schodowej i płomienie w jednym z mieszkań. Bez chwili wahania weszli do środka, gdzie panowała ograniczona widoczność i duszący dym.

Policjanci natychmiast otworzyli okna na klatce, by przewietrzyć pomieszczenie, a następnie rozpoczęli ewakuację mieszkańców. Pukając do drzwi i nawołując, informowali o pożarze i kierowali ludzi w bezpieczne miejsca, gdzie miały zostać udzielone dalsze medyczne działania ratunkowe.

W trakcie akcji funkcjonariusze usłyszeli wołanie o pomoc z jednego z mieszkań. Kobieta informowała, że nie może oddychać. Policjanci natychmiast ruszyli i pomogli jej dotrzeć do okna, gdzie następnie otrzymała pomoc od strażaków i policjantów. 38-letnia mieszkanka Pucka została przewieziona do szpitala.

Dzięki szybkiej reakcji, opanowaniu i gotowości do działania policjantów z puckiej patrolówki, współpracując ze strażą pożarną, udało się bezpiecznie ewakuować wszystkich mieszkańców i zapobiec tragedii. Straż pożarna po przybyciu na miejsce gasiła ogień i zabezpieczyła budynek.

Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria instalacji elektrycznej. Policjanci przypominają, że regularne przeglądy urządzeń elektrycznych i instalacji w mieszkaniach to kluczowy element bezpieczeństwa.

Unikajmy przeciążania gniazdek i listew zasilających.

Nie pozostawiajmy urządzeń elektrycznych włączonych bez nadzoru.

Zwracajmy uwagę na przegrzewające się przewody, iskrzenie czy zapach spalenizny, to mogą być sygnały ostrzegawcze.

Dzięki odpowiedzialności i czujności można uniknąć tragedii. Policjanci z Pucka po raz kolejny udowodnili, że są zawsze gotowi do działania, a ich szybka reakcja i profesjonalizm mogą uratować ludzkie życie.