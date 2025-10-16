Seminarium szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 15-16 października 2025 r. z inicjatywy Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie ma miejsce seminarium szkoleniowe poświęcone zadaniom Policji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

Przedsięwzięcie skierowane jest do koordynatorów z KWP / KSP nadzorujących tematykę z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej oraz problematyki do spraw nieletnich i małoletnich, jak również przedstawicieli wszystkich szkół policyjnych, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne z obu wskazanych zagadnień.

Wymienione obszary, ze względu na niezwykle ważny wymiar społecznego oddziaływania, wymagają systematycznego wzmacniania kompetencji policjantów, właściwego interpretowania i stosowania przepisów w praktyce, jak też odpowiedniego identyfikowania uprawnień podmiotów pozapolicyjnych, podejmujących również działania na rzecz zapewniania ochrony dobra małoletnich i nieletnich. Niezwykle istotnym jest również identyfikowanie, a następnie podejmowanie we wspólnych obszarach współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Najistotniejszymi zagadnieniami omawianymi podczas seminarium jest współpraca z wymiarem sprawiedliwości, w tym kuratorską służbą sądową w zakresie czynności podejmowanych przez policjantów zarówno w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, ochrony dobra małoletnich, czynności wobec nieletnich, jak również współdziałanie między członkami grup diagnostyczno–pomocowych oraz międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Gośćmi seminarium są przedstawiciele Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w Katowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, UNICEF, Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” oraz Fundacji „w Stronę Dialogu”.

Niewątpliwie organizacja tego typu przedsięwzięć pozwala na wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych obowiązujących unormowań prawnych, bezpośrednią wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie dobrych praktyk z istotnych obszarów funkcjonowania służby prewencyjnej, przyczynia się do podwyższania kompetencji policjantów i właściwej realizacji powierzonych zadań, jak również zmierza do zapewnienia należytego nadzoru

w tych sprawach.

(Biuro Prewencji KGP)