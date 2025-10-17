Chciał odzyskać dziewczynę teraz grozi mu dożywocie Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z III Komisariatu Policji w Łodzi, kilka godzin po zdarzeniu, zatrzymali 27-latka, który po krótkiej wymianie zdań zaatakował mężczyznę. Ugodził nożem pokrzywdzonego w klatkę piersiową, głowę i bark. Sprawca usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Zatrzymany został tymczasowo aresztowany.

W czwartek, 9 października 2025 roku, łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie, w którym świadek poinformował, że do sklepu na ulicy Krzemienieckiej w Łodzi wszedł zakrwawiony mężczyzna proszący o wezwanie pogotowia. Natychmiast na miejsce wysłany został patrol policji. Obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował pokrzywdzonego do szpitala. Mundurowi podczas rozpytania, wstępnie ustalili przebieg zdarzenia. Jak się okazało sprawca podczas sprzeczki o dziewczynę, ugodził nożem pokrzywdzonego w klatkę piersiową, głowę i bark a następnie uciekł w nieznanym kierunku.

Policjanci po zgromadzeniu niezbędnych informacji, szukali intensywnie sprawcy. W tym celu starannie sprawdzili teren przyległy do miejsca zdarzenia. Jeden z patroli dzielnicowych, zauważył i zatrzymał mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. Okazał się nim 27-letni łodzianin. Mężczyzna, do tej pory nie notowany, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi został tymczasowo aresztowany. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z poleskiego komisariatu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie.