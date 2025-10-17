Areszt za stosowanie przemocy Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 45-letniego pilanina, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką. Sąd po analizie materiału zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Do pilskiej jednostki zgłosiła się 42-letnia kobieta, która oznajmiła policjantom, że jest ofiarą przemocy domowej. Sprawcą okazał się jej 45-letni partner. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wielokrotnie wszczynał bezpodstawne awantury, w których obrażał i wyzywał kobietę. Z biegiem czasu przemoc psychiczna przeobraziła się w przemoc fizyczną w postaci popychania, szarpania, a nawet podduszania. Wtedy nastąpił przełom i kobieta w obawie o swoje bezpieczeństwo zgłosiła sprawę na Policję.

Funkcjonariusze zebrali obszerny materiał, który nie tylko udowodnił mężczyźnie stosowanie przemocy, ale także kierowania gróźb oraz dokonania rozboju na partnerce w postaci siłowego zmuszenia jej do wydania pieniędzy. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Pile po wstępnym rozpatrzeniu sprawy zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze pilskiej jednostki w tym roku wdrożyli procedurę niebieskiej karty aż w 133 przypadkach. W 55 z nich sytuacja była na tyle poważna, że wydany został nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania. Ponadto w 6 przypadkach zebrany materiał nie pozostawił wątpliwości sędziom, którzy zastosowali środki zapobiegawcze dla sprawców w postaci tymczasowego aresztowania.

Zjawisko przemocy domowej jest bardzo poważnym problemem, który pozostawiony bez odpowiedniej reakcji może eskalować do stopnia zagrażającego zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego apelujemy, aby osoby doświadczające przemocy nie bały się szukać pomocy. Często milczenie i wstyd pozwalają sprawcy działać bezkarnie.

Przypominamy, że każdy przypadek przemocy domowej traktowany jest z najwyższą powagą i spotyka się ze stanowczą reakcją. Jeżeli jesteś świadkiem stosowania przemocy, nie bądź obojętny na cudzą krzywdę. Zareaguj. Twoje zgłoszenie może uratować komuś życie.