Groził wysadzeniem domu – został zatrzymany przez policjantów z Pyskowic Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu w Pyskowicach zatrzymali 58-letniego mężczyznę, podejrzanego o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Sprawca podłożył pod domem jednego z mieszkańców Pyskowic metalową butlę oraz list z groźbami. Poszukiwany do odbycia kary więzienia mężczyzna ponownie stanie przed sądem i, jako recydywiście, grozi mu o wiele surowsza kara.

Pod koniec września na zewnętrznym parapecie jednego z domów w Pyskowicach nieznany wówczas sprawca pozostawił czerwoną, metalową butlę z doczepionym sznurkiem oraz kartkę z groźbami. W liście żądał od właściciela budynku przekazania pieniędzy grożąc, że w przypadku odmowy „następnym razem butla będzie większa i pełna”, a dom zostanie wysadzony w powietrze.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren i ustalili, że butla jest pusta i nie stanowi zagrożenia. Następnie mundurowi z Komisariatu Policji w Pyskowicach rozpoczęli czynności, które doprowadziły do zatrzymania 58-letniego mieszkańca powiatu gliwickiego. Okazało się, że mężczyzna wchodził już wcześniej w konflikt z prawem i przebywał za kratami, a teraz ponownie był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Podejrzany ponownie stanie przed sądem i odpowie za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, za które grozi kara do 10 lat więzienia. Z uwagi na fakt, że działał w warunkach tzw. powrotu do przestępstwa, sąd może wymierzyć mu surowszą karę.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Pyskowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód.