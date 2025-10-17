Kryminalni z Koszalina rozbili kolejny narkobiznes – ponad 6 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie każdego dnia zajmują się rozpoznawaniem środowisk przestępczych i prowadzeniem działań operacyjnych wymierzonych w osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Ich konsekwentna praca, determinacja i doświadczenie znów przyniosła efekty. Tym razem funkcjonariusze rozbili kolejne ogniwo narkobiznesu, zabezpieczając ponad 6 kilogramów środków odurzających. To kolejny sukces i tak duża realizacja policjantów w ostatnim czasie.

Podczas realizacji sprawy kryminalni zatrzymali 31-letniego mieszkańca Koszalina, który posiadał znaczne ilości narkotyków. W trakcie przeszukania jego mieszkania oraz pomieszczeń, do których miał mężczyzna dostęp policjanci ujawnili i zabezpieczyli pokaźne ilości substancji psychoaktywnych. Wśród nich znajdowało się ponad 5 kilogramów marihuany, a także mefedron, kokaina, heroina i morfina. Wartość czarnorynkowa tych narkotyków sięga kilkuset tysięcy złotych.

Zatrzymany 31-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował wobec niego środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Dzięki skutecznej pracy koszalińskich kryminalnych kolejne niebezpieczne substancje nie trafią na rynek, a osoby odpowiedzialne za ich wprowadzanie do obrotu poniosą konsekwencje prawne.

Działania w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej prowadzone są systematycznie, a każde uderzenie w narkobiznes to krok w stronę bezpieczeństwa mieszkańców.