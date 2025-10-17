Słubiccy policjanci zatrzymali podejrzanego o włamanie do 77 skrytek w paczkomacie Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Słubiccy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do jednego z paczkomatów w gminie Rzepin. Mundurowi zatrzymali po pościgu 44-letniego podejrzanego, który usłyszał już zarzut. Mężczyzna przyznał się do włamania do 77 skrytek w paczkomacie.

W środę (15 października) w godzinach nocnych policjanci zostali powiadomieni o kradzieży z włamaniem do paczkomatu, do której doszło w gminie Rzepin. Sprawca działał szybko, starając się pozostać niezauważonym. Zapewne myślał, że kradzież z włamaniem ujdzie mu płazem. Nic bardziej mylnego. Policjanci przyjechali na miejsce bardzo szybko. Mężczyzna na widok mundurowych zaczął uciekać w pobliskie pole i ignorował ich polecenia do zatrzymania. Podczas pościgu pieszego został zatrzymany. 44-latek przyznał się policjantom do włamania do skrytek paczkomatu za pomocą wytrycha. Funkcjonariusze przy paczkomacie ujawnili wyciągnięte paczki. Podejrzany tłumaczył, że zrobił to hobbistycznie i nie miał zamiaru nic ukraść. Podczas dalszych czynności, oprócz wytrycha, policjanci ujawnili przy nim kombinerki, taśmy oraz maskę na twarz.

Mężczyzna po zatrzymaniu został osadzony w policyjnej celi. Dzięki pracy słubickich policjantów wydziału kryminalnego przedstawiono mu zarzut kradzieży z włamaniem. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.