Kolejny „odbierak” w rękach kieleckich policjantów Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, działając wspólnie z kryminalnymi z komendy wojewódzkiej, w miniony wtorek zatrzymali 61-latka podejrzanego o udział w oszustwach. Do przestępstw doszło w ciągu ostatnich dni na terenie naszego miasta. Mężczyzna już usłyszał zarzut oszustwa, za co zgodnie z obowiązującym prawem może mu grozić kara do 8 lat pozbawiania wolności.

Na początku tygodnia do dwóch mieszkanek naszego miasta zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. W pierwszym przypadku przekazywał 84-latce informacje o grupie przestępczej, którą rozpracowuje. Wtedy seniorka niestety dała wiarę w historie opowiadane przez rzekomego policjanta i przekazała w gotówce łącznie 30 000 złotych. Dzień później telefon odebrała druga z kobiet. Tym razem to 85-latka usłyszała opowieść o grupie skorumpowanych listonoszy, którzy wyłudzają emerytury. W tym przypadku nie doszło jednak do przekazania gotówki, ponieważ mężczyzna, który po nią przyszedł został zatrzymany przez policjantów. To 61-letni mieszkaniec województwa kujawsko – pomorskiego, który jak się okazało w toku prowadzonych czynności, dzień wcześniej odebrał pieniądze od 84-latki.

Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, za które zgodnie z obowiązującym prawem może mu grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wczoraj kielecki sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność, zwłaszcza do osób starszych oraz ich bliskich. Prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani nie informują telefonicznie o prowadzonych operacjach.

Czujność i zdrowy rozsądek to najskuteczniejsza forma obrony.