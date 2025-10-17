Areszt dla sprawcy podpaleń pojazdów Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 42-latka, sprawcę podpalenia kilkunastu pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany tuż po podpaleniu kolejnego samochodu na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Policjanci znaleźli przy nim i w jego mieszkaniu substancje mogące wytworzyć mieszaninę wybuchową. Zatrzymany usłyszał zarzuty kilkunastu czynów zniszczenia mienia, a sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Policjanci od czerwca odnotowywali zgłoszenia dotyczące podpaleń pojazdów na ukraińskich wyróżnikach rejestracyjnych. Początkowo nie wiązano tych zdarzeń, jednak szczegółowa analiza zebranych materiałów pozwoliła na połączenie serii podpaleń i wytypowanie zawężonej grupy potencjalnych sprawców. Podjęte przez funkcjonariuszy działania doprowadziły do zatrzymania bezpośrednio po kolejnym zdarzeniu sprawcy tych przestępstw. Okazał się nim 42-letni mieszkaniec Gdyni. Podpalacz miał przy sobie pojemniki z pozostałościami sporządzonych mieszanek substancji łatwopalnych.

Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, funkcjonariusze zabezpieczyli szereg pojemników z zawartością cieczy oraz substancji, które we wstępnej opinii biegłego mogą służyć jako improwizowane mieszaniny wybuchowo-pirotechniczne. Wstępna opinia wskazała, iż zabezpieczone substancje mogą wytworzyć mieszaninę zdolną do samozapłonu, która wypełnia kryteria definicji materiałów wybuchowych. Zamiarem sprawcy było niszczenie pojazdów na ukraińskich tablicach, ale w wyniku jego działań ulegały spaleniu także pojazdy na polskich rejestracjach, należące do mieszkańców Gdyni.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na wstępne przedstawienie mężczyźnie zarzutów zniszczenia pojazdów, których wartość strat wyceniono na kwotę nie mniejszą niż 262 tysiące złotych. Wczoraj sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.