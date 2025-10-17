Do 25 lat więzienia za rozbój i pozbawienie wolności Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Intensywna praca ciechanowskich policjantów doprowadziła do zatrzymania sprawców rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i bezprawnego pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem. Jeden z zatrzymanych, 19-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał 4 zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 25 lat więzienia.

W minioną niedzielę (12 października) dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju na terenie Ciechanowa. Z relacji zgłaszającego, 21-letniego mieszkańca powiatu płońskiego wynikało, że został on zaatakowany przez trzech mężczyzn. Sprawcy zatrzymali go na jednej z ulic w Ciechanowie, gdy kierował swoim samochodem, a następnie polecili mu, aby przesiadł się na tylne siedzenia, wsiedli do jego auta i na kilka godzin pozbawili go wolności. Mężczyźni stosowali wobec 21-latka przemoc, strzelali do niego z broni pneumatycznej na kulki. Ponadto sprawcy, stosując groźby, zmuszali mężczyznę do wypłacenia pieniędzy z bankomatu i zażycia nieznanej substancji. 21-latek miał liczne obrażenia ciała, nie wymagał jednak hospitalizacji.

Ciechanowscy kryminalni natychmiast przystąpili do ustalania sprawców przestępstwa. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej już następnego dnia (13 października) zatrzymali w tej sprawie trzech mężczyzn: 16, 19 i 21-latka. Wszyscy to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19-latkowi zarzutu bezprawnego pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zmuszania do określonego zachowania. 21-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu prowadzenia. 16-latek z kolei odpowie przez Sądem Rodzinnym i Nieletnich za współudział w rozboju.

Ponadto policjanci ustalili, że 19-latek w miniony piątek (10 października) w sklepie w Ciechanowie oddał kilka strzałów z broni pneumatycznej na kulki. Nikt nie odniósł wtedy obrażeń. W związku z tym zdarzeniem mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W minioną środę (15 października) decyzją Sądu Rejonowego w Ciechanowie 19-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 25 lat więzienia.