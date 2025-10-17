Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi – wspólny głos przeciw współczesnemu niewolnictwu Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj 18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. To wyjątkowa okazja, aby głośno mówić o problemie, który – choć często niewidoczny – dotyka setek tysięcy osób na całym świecie, w tym także w Polsce.

Handel ludźmi to jedno z najpoważniejszych naruszeń praw człowieka. Obejmuje m.in. zmuszanie do pracy niewolniczej, żebractwo, wykorzystywanie seksualne, a także nielegalne pobieranie organów. To współczesna forma niewolnictwa, która niesie ze sobą dramatyczne konsekwencje dla ofiar i całych społeczności.

Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi został ustanowiony przez Unię Europejską, aby:

zwiększać świadomość społeczną – wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że handel ludźmi może dotyczyć również ich otoczenia;

– wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że handel ludźmi może dotyczyć również ich otoczenia; edukować i uczyć reagowania – jak rozpoznawać potencjalne ofiary, jak nie stać się ofiarą, gdzie szukać pomocy;

– jak rozpoznawać potencjalne ofiary, jak nie stać się ofiarą, gdzie szukać pomocy; zachęcać do współpracy – instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, szkół i mediów;

– instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, szkół i mediów; wesprzeć ofiary – poprzez nagłaśnianie problemu i ułatwianie im drogi do pomocy oraz reintegracji społecznej.

Policja od wielu lat podejmuje liczne działania mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi – jednemu z najpoważniejszych naruszeń praw człowieka. Zjawisko to dotyka osób w różnym wieku, niezależnie od płci, miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Dlatego zadania Policji mają charakter kompleksowy i obejmują zarówno ściganie sprawców, jak i szeroko zakrojone działania profilaktyczno-edukacyjne, które są kluczowym elementem skutecznego przeciwdziałania temu procederowi.

Upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ pozwala zwiększyć świadomość na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, mechanizmów jego działania oraz sposobów unikania sytuacji ryzykownych, stanowi podstawę skutecznej prewencji. Policja kieruje swoje aktywności w szczególności do młodzieży, studentów, bezrobotnych - osób poszukujących pracy w kraju i za granicą, a także do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które mogą stać się łatwym celem dla sprawców. Policja nieustannie współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie tworzyć system skutecznego wsparcia dla ofiar oraz przeciwdziałać zjawisku handlu ludźmi w Polsce.

Inicjatywy Policji obejmują szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjno-edukacyjne, podczas których przekazywana jest wiedza o tym, jak rozpoznać zagrożenie, jak reagować oraz gdzie szukać pomocy. Poprzez te działania Policja dąży do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa oraz uświadamia, że handel ludźmi może przybierać różne formy – od niewolniczej pracy przymusowej, poprzez wykorzystywanie seksualne, aż po zmuszanie do żebractwa czy popełniania przestępstw. Dzięki zaangażowaniu Policji, partnerów społecznych oraz odpowiedzialnej postawie obywateli możliwe jest ograniczanie tego procederu i ochrona osób najbardziej narażonych na wykorzystanie.

Gdzie uzyskać pomoc?

Osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub podejrzewają, że ktoś może być ofiarą handlu ludźmi, powinny niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub zgłaszając sprawę w najbliższej jednostce Policji.

W Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji funkcjonuje telefon zaufania +48 664 974 934 oraz skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, gdzie można w sposób anonimowy przekazać wszelkie informacje dotyczące procederu handlu ludźmi oraz uzyskać poradę lub wsparcie.

Ponadto, w Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi funkcjonuje telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi +48 22 628 01 20 – (całodobowo) oraz +48 22 628 99 99 (poniedziałek – czwartek 9:00 – 18:00, piątek 9:00 – 14:00*). Pomocy można uzyskać również pisząc pod adres e-mail: kcik@strada.org.pl.

Pamiętaj, że istotna jest świadomość, że każdy może stać się ofiarą tego przestępstwa. Ważne jest, że potencjalne ofiary mają również swoje prawa do pomocy, wsparcia, ochrony i odszkodowania. Dlatego, jeśli czujesz, że mogłeś się znaleźć w niebezpiecznej zależności – nie bój się poprosić o pomoc!

Pamiętajmy o wspólnej odpowiedzialności, a Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi to przypomnienie, że problem dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas może przyczynić się do jego ograniczenia – poprzez edukację, czujność i wsparcie ofiar.

Nie możemy odwracać wzroku. Handel ludźmi to przestępstwo, które odbiera wolność, godność i życie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy razem – jako społeczeństwo – mówili jednym głosem:

„Nie jesteś towarem. Jesteś człowiekiem”.

(Biuro Prewencji KGP/ Biuro Kryminalne KGP)