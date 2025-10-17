Małopolscy poszukiwacze zatrzymali poszukiwanego ENA 32-letniego obywatela Ukrainy Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 32-letniego obywatela Ukrainy poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. ENA ciążył na mężczyźnie w związku z udzieleniem przez niego pomocy 82 obywatelom państw trzecich w nielegalnym wjeździe na terytorium Niemiec.

Nad sprawą poszukiwawczą od około miesiąca pracowali funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kryminalni ustalili, że mężczyzna najprawdopodobniej przebywa na terenie Trzebini w powiecie chrzanowskim. Ustalili również markę i numer rejestracyjny pojazdu, jakim się porusza. To właśnie przy samochodzie kryminalni czekali na 32-latka, który próbował odjechać z parkingu w Trzebini. Mężczyzna został zatrzymany.

Następnego dnia, 14 października br., poszukiwany ENA 32-letni obywatel Ukrainy został doprowadzony do Sądu Okręgowego w Krakowie, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 60 dni. Mężczyzna już w areszcie poczeka na ekstradycję, a następnie stanie przed obliczem niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w związku udzieleniem pomocy 82 obywatelom państw trzecich w nielegalnym wjeździe na terytorium Niemiec. Mężczyzna przewoził ich samochodem przez granicę.