Odpowie za włamanie sprzed 23 lat Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj O tym, że za popełnione czyny można odpowiadać nawet po wielu latach, przekonał się 44-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego. Mężczyzna 23 lata temu włamał się do jednej z krasnostawskich szkół, skąd ukradł sprzęt elektroniczny. Zebrane na miejscu ślady linii papilarnych sprawcy trafiły do policyjnej bazy danych AFIS, a system przez wszystkie lata je analizował i porównywał z nowymi rejestracjami. Przełom nastąpił niedawno, kiedy to do bazy trafiły odciski palców 44-latka, który w 2024 roku włamał się do samochodowej myjni. Porównanie tych śladów ze starymi przyniosło pozytywny wynik.

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2002 roku. Wtedy to nieznany sprawca włamał się do jednej z krasnostawskich szkół, skąd ukradł znajdujący się tam sprzęt elektroniczny. Na miejscu zdarzenia technicy kryminalistyki zabezpieczyli liczne ślady, w tym ślady linii papilarnych sprawcy. Odciski palców zostały przesłane do policyjnej bazy danych AFIS. System przez wszystkie lata dokładnie analizował i porównywał nowe rejestracje pojawiające się w bazie z zabezpieczonymi śladami.

W końcu po latach udało się dopasować zabezpieczone z 2002 roku ślady do mężczyzny, którego odciski pojawiły się niedawno w systemie AFIS. Okazało się, że sprawca włamania do szkoły sprzed 23 lat, pod koniec 2024 roku dokonał włamania do myjni samochodowych na terenie miasta oraz wdarł się do mieszkania, naruszył nietykalność cielesną i dokonał kradzieży. Zatrzymany wówczas 44-latek został skazany na karę pozbawienia wolności, a jego ślady linii papilarnych trafiły do bazy danych AFIS.

W ten właśnie sposób system porównał zabezpieczony materiał, co dało pozytywny wynik.

Prosto z zakładu karnego 44-latek został wczoraj doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem sprzed lat. Za popełniony czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ta pokazuje, że policyjne archiwa i nowoczesne technologie wciąż pomagają w ujawnianiu sprawców nawet po wielu latach. To również dowód na to, że przestępcy nigdy nie mogą czuć się bezkarni, a każdy pozostawiony ślad może kiedyś doprowadzić do ich zatrzymania.

