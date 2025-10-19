Dolnośląscy policjanci z Komisariatu Wodnego czuwają nad bezpieczeństwem na wodach i terenach przywodnych Data publikacji 19.10.2025 Powrót Drukuj Zimno, deszcz, wiatr czy upał – dla nich nie ma znaczenia. Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych Dolnego Śląska. Wykorzystują do tego nowoczesne łodzie, specjalistyczne sonary oraz... wyszkolone psy potrafiące wykrywać zapach ludzkich zwłok w wodzie. Ich służba to połączenie profesjonalizmu, odwagi i pasji.

Policjanci z Komisariatu Wodnego pełnią służbę przez cały rok – zarówno na dużych akwenach, jak i na rzekach, kanałach oraz zbiornikach zaporowych Dolnego Śląska. Do działań wykorzystują nowoczesne łodzie motorowe o dużej mocy, pozwalające na błyskawiczne dotarcie do miejsca interwencji, a także pontonowe jednostki patrolowe, które sprawdzają się w trudno dostępnych rejonach.

Każda jednostka pływająca wyposażona jest w systemy łączności radiowej, GPS oraz urządzenia nawigacyjne, które wspierają policjantów podczas służby. Dzięki temu funkcjonariusze mogą skutecznie kontrolować bezpieczeństwo osób korzystających z uroków dolnośląskich akwenów, reagować na wykroczenia oraz prowadzić akcje ratownicze i poszukiwawcze.

W pracy policjantów wodnych nieocenioną pomocą są sonary, które umożliwiają obserwację dna i obiektów znajdujących się pod powierzchnią wody. Funkcjonariusze wykorzystują zarówno sonary ręczne, jak i sonary holowane, pozwalające na skanowanie dużych obszarów akwenów z dużą dokładnością. Urządzenia te umożliwiają szybkie lokalizowanie zatopionych przedmiotów, pojazdów czy ciał osób zaginionych. Dzięki nowoczesnym technologiom działania poszukiwawcze są znacznie bardziej precyzyjne i efektywne, co często pozwala skrócić czas trwania akcji oraz zwiększyć jej skuteczność.

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających obszarów pracy funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego są działania poszukiwawcze prowadzone na akwenach wodnych, szczególnie w sytuacjach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba zaginiona mogła targnąć się na własne życie. W takich przypadkach policjanci natychmiast kierowani są do działań, które prowadzone są z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Wykorzystują oni dostępny sprzęt specjalistyczny – w tym sonary, łodzie patrolowe, a w razie potrzeby również psy wyszkolone do poszukiwań w środowisku wodnym. Każda tego typu akcja to ogromne wyzwanie emocjonalne i logistyczne. Funkcjonariusze działają w ścisłej współpracy z jednostkami ratowniczymi, strażą pożarną. Te działania – choć trudne – są nieodłączną częścią ich służby, w której nadrzędną wartością pozostaje życie i bezpieczeństwo człowieka.

W strukturach dolnośląskiej Policji służbę pełnią również policyjni płetwonurkowie, którzy kierowani są do najtrudniejszych akcji podwodnych. To wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający uprawnienia do nurkowania w różnych warunkach – zarówno w wodach stojących, jak i płynących, przy ograniczonej widoczności, niskiej temperaturze czy znacznej głębokości. Policyjni nurkowie biorą udział w akcjach poszukiwawczych, technicznych i dowodowych – m.in. w wydobywaniu przedmiotów istotnych dla postępowań karnych, zabezpieczaniu śladów, a także w poszukiwaniach osób zaginionych. Każde takie zadanie wymaga ogromnej precyzji, doświadczenia i doskonałej współpracy z zespołami naziemnymi i nawodnymi. Ich praca, choć często niewidoczna dla opinii publicznej, jest nieodzownym elementem skutecznych działań Policji na wodzie i pod wodą.

Nie wszyscy wiedzą, że w strukturach Komisariatu Wodnego służbę pełnią również specjalnie wyszkolone psy policyjne. Zwierzęta te są przygotowane do wykrywania zapachu ludzkich zwłok w środowisku wodnym. Współpraca przewodnika z psem umożliwia szybkie wskazanie rejonu, w którym mogą znajdować się szczątki ludzkie, nawet przy dużej głębokości i zmiennej pogodzie.

Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pełnią służbę niezależnie od pory roku. Zimą kontrolują zamarznięte akweny, reagując na niebezpieczne zachowania i przypadki wchodzenia na lód, natomiast latem patrolują popularne kąpieliska, przystanie i mariny. Ich obecność daje poczucie bezpieczeństwa wszystkim, którzy wypoczywają lub pracują na wodzie. Ta specjalistyczna służba wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale też odpowiedzialności i determinacji. Każda interwencja na wodzie to walka z czasem i z żywiołem.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i zgranemu zespołowi możemy skutecznie nieść pomoc i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Dolnego Śląska.