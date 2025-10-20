Odebrał pieniądze od oszukanej seniorki – został zatrzymany Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali 39-latka. Mężczyzna podejrzany jest o udział w oszustwie metodą „na policjanta”.

Do przestępstwa doszło w środę (15 października), kiedy do 83-letniej mieszkanki Kielc zadzwoniła rzekoma wnuczka. Oszustka poinformowała kobietę, że potrzebuje pieniędzy na pilny zabieg medyczny.

Kobieta, zaniepokojona informacją o tym fakcie, postąpiła zgodnie z instrukcjami rozmówczyni i przygotowała pieniądze. 30 tysięcy złotych przekazała nieznajomemu mężczyźnie, który przyjechał pod wskazany adres, by zabrać gotówkę w imieniu „wnuczki”.

Funkcjonariusze z kieleckiej komendy prowadzili intensywne działania w związku z przypadkami tego typu oszustw. Wynikiem tego było zatrzymanie w piątek 39-letniego mieszkańca Kielc. To tzw. odbierak, czyli osoba odpowiedzialna za fizyczne przejęcie pieniędzy od ofiary. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut oszustwa, za który grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do mieszkańców, szczególnie osób starszych, o zachowanie ostrożności i nieuleganie presji telefonicznych rozmówców podających się za członków rodziny lub funkcjonariuszy. Przypominamy również, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani udział w działaniach policyjnych.