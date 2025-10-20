19-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni 2. komisariatu przy współpracy z Placówką Straży Granicznej w Lublinie doprowadzili do wydalenia z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy, który kierował groźby i dokonał uszkodzenia ciała swojej partnerki. Na swoim koncie ma też przestępstwa narkotykowe. Podejrzany przez okres 5 lat nie może powrócić do Polski. Ma też zakaz wjazdu do krajów Schengen.

Decyzja o wydaleniu z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy była efektem licznych konfliktów z prawem, których dopuszczał się młody mężczyzna. Był notowany za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udzielania środków odurzających. Pomimo młodego wieku odbywał karę pozbawienia wolności oraz był tymczasowo aresztowany.

30 września ponownie wszedł w konflikt z prawem. Tym razem został zatrzymany z powodu uszkodzenia ciała oraz kierowania gróźb karalnych wobec swojej partnerki. Usłyszał w tej sprawie zarzuty.

Dodatkowo w związku z licznymi naruszeniami porządku prawnego, policjanci zdecydowali o wystąpieniu do Placówki Straży Granicznej w Lublinie z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. 19-latek już opuścił Polskę. Mężczyzna otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów Schengen na okres 5 lat.