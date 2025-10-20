Poszukiwany listem gończym zatrzymany Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Na 6 lat do aresztu trafił 52-letni mieszkaniec powiatu siemiatyckiego. Poszukiwany listem gończym od blisko roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, przebywając na terenie Belgii. W sobotni poranek został zatrzymany przez policjantów Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Policjanci Wydziału Kryminalnego siemiatyckiej komendy ustalili, że poszukiwany listem gończym, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, wrócił do kraju. 52-letni mieszkaniec gminy Siemiatycze przez blisko rok ukrywał się na terenie Belgii.

Do zdarzenia, za które był poszukiwany, doszło blisko 3 lata temu w jednym z mieszkań w Siemiatyczach. Wówczas 52-latek zaatakował pokrzywdzonego mężczyznę, powodując obrażenia skutkujące jego późniejszą śmiercią. Sprawca został zatrzymany i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Natomiast po zwolnieniu z aresztu uciekł z Polski, w związku z czym sąd wydał za nim list gończy.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że przyjechał z Belgii i może przebywać w jednym z domów na terenie gminy. W sobotni poranek (18.10.2025) kryminalni zauważyli przez uchylone okno poszukiwanego mężczyznę. Gdy ten zorientował się, że na zewnątrz są mundurowi, schował się i nie chciał otworzyć drzwi. Policjanci wspólnie ze strażakami wyważyli okno tarasowe i zatrzymali 52-latka.

Mieszkaniec gminy Siemiatycze trafił do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 6 lat pozbawienia wolności.