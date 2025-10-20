Chciał sprzedać narkotyki, nie wiedział, że rozmawia z kryminalnymi Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o udzielanie i posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz nakłanianie do zniszczenia mienia o wartości ponad 270 tys. zł. Mężczyzna oferował do sprzedaży narkotyki, nie wiedząc, że rozmawia z kryminalnymi. Sąd zastosował wobec 38-latka tymczasowy trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi kara nawet 10 lat więzienia.

W miniony poniedziałek kryminalni z komisariatu przy ul. Kartuskiej 245B podczas swojej pracy zdobyli informacje, że na jednym z niestrzeżonych parkingów jest mężczyzna, który ma przy sobie narkotyki. Policjanci pojechali na miejsce i gdy tylko do niego podeszli, zapytał ich, czego potrzebują. Powiedział, że ma marihuanę i jak kupią 5 gramów, to sprzeda im za 200 zł. Zaproponował też amfetaminę w „w promocyjnej cenie” dla nowych klientów. Gdy tylko zobaczył okazaną mu legitymację służbową, rzucił się do ucieczki. Policjanci wzięli pod uwagę taki przebieg wydarzeń i byli przygotowani na pościg. Natychmiast ruszyli za nim i gdy prawie go dogonili, zaczepił o wystającą gałąź i się przewrócił. Mężczyzna próbował się oswobodzić, był agresywny i nie wykonywał poleceń policjantów. Gdy miał już na rękach kajdanki, policjanci ustalili jego tożsamość i przeprowadzili kontrolę. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest poszukiwany do sprawy zniszczenia mienia o wartości ponad 270 tys. zł. Dodatkowo znaleźli i zabezpieczyli przy nim kilkadziesiąt zawiniątek folii aluminiowej, w których były amfetamina, marihuana i klefedron.

Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu, a zabezpieczone narkotyki przekazano do badań biegłemu sądowemu. Dalej sprawcą zajęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy wykonali czynności procesowe, a następnie zgromadzone materiały przekazali prokuratorowi.

38-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków – marihuana, amfetamina, klefedron, łącznie ponad 130 porcji. Usiłowania udzielania narkotyków oraz nakłaniania do zniszczenia mienia o wartości ponad 270 tys. zł. Dodatkowo prokurator zawnioskował o środek zapobiegawczy dla podejrzanego, do którego sąd się przychylił i zastosował wobec sprawcy trzymiesięczny areszt. Policjanci nadal zajmują się tą sprawą i przedstawione zarzuty mogą ulec zmianie.

Za posiadanie narkotyków grozi kara 3 lat więzienia, jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość, wówczas sprawca podlega karze od roku do 10 lat więzienia. Taka sama kara grozi za udzielanie narkotyków. Za nakłanianie do zniszczenia mienia znacznej wartości grozi kara od roku do 10 lat więzienia.