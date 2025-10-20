Areszt dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa – mężczyzna dusił opiekunkę swojej matki Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Śremscy kryminalni zatrzymali 52-letniego mieszkańca Śremu jako osobę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że mężczyzna, działając w warunkach tzw. recydywy, chwycił za szyję i dusił opiekunkę swojej matki, a także groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec 52-latka trzymiesięczny areszt.

W poniedziałek, 13 października Komenda Powiatowa Policji w Śremie została powiadomiona o tym, że w jednym ze śremskich mieszkań mężczyzna zaatakował kobietę, która była opiekunką jego schorowanej matki.

Nad sprawą pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz prokuratorzy. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że 52-letni mężczyzna, nagle zaatakował opiekunkę swojej matki. Kobieta podała posiłek swojej podopiecznej, a następnie w kuchni zmywała naczynia. Wówczas 52-latek podszedł do niej i ją zaatakował, dusząc rękoma do utraty przytomności. Następnie mężczyzna groził jeszcze pokrzywdzonej pozbawieniem życia, kiedy ta wraz z ratownikami medycznymi opuszczała mieszkanie jego matki.

14 października, policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 52-latka i trafił on do policyjnego aresztu. Następnego dnia, w Prokuraturze podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa oraz kierowania groźby wobec pokrzywdzonej, a wszystko to działając w warunkach recydywy.

Podejrzany jest znany organom ścigania, był już wcześniej notowany i karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W tym roku zakończył odbywanie kary i opuścił zakład karny.

W czwartek, 16 października sąd zastosował wobec 52-latka trzymiesięczny areszt.

Śledztwo jest w toku.