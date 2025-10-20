Nie zatrzymał się do kontroli, bo był poszukiwany, pod wpływem narkotyków i miał cofnięte uprawnienia Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj W piątek funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z jaworskiej komendy podjęli pościg za kierującym skodą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna nie reagując na żadne sygnały, chciał zgubić jadący za nim radiowóz policyjny. Jak się okazało, 48-latek był poszukiwany, posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami i znajdował się pod wpływem narkotyków.

W piątek (17 października br.), chwilę po godzinie 16:00 policjanci z jaworskiej jednostki, pełniąc służbę na terenie powiatu, w miejscowości Sady Dolne, próbowali zatrzymać do kontroli drogowej przy użyciu tarczy kierującego samochodem osobowym. Kierowca skody nie zastosował się do wydawanych mu poleceń i nie miał zamiaru zatrzymać swojego pojazdu. Funkcjonariusze podjęli więc pościg za kierującym, który pomimo wydanych sygnałów błyskowych i dźwiękowych, kontynuował szaleńczą jazdę drogą krajową nr 5, lekceważąc przy tym innych uczestników ruchu drogowego oraz obowiązujące przepisy. Nieracjonalny kierowca stwarzał olbrzymie zagrożenie wyprzedzając pojazdy na łuku drogi, zajeżdżając innym kierującym drogę oraz zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu.

Do pomocy policjantom ruszyli funkcjonariusze z jeleniogórskiej komendy. W trakcie ucieczki kierujący skręcił w leśną drogę, po czym zatrzymał pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu jaworscy i jeleniogórscy funkcjonariusze zatrzymali sprawcę. Okazał się nim, 48-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego.

W trakcie wykonywania czynności mundurowi ustalili, co było powodem niezatrzymania się mężczyzny do kontroli. Kiedy funkcjonariusze sprawdzili dane kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że jest on osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. To nie wszystko, co miał na sumieniu nierozsądny kierowca. Jak ustalono, mężczyzna posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania samochodami. Ponadto zatrzymany został przebadany na zawartość środków odurzających w organizmie. Wstępne badania wykazały, że znajduje się pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań.

48-latek trafił już do więziennej celi, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę pozbawienia wolności. Wkrótce podejrzany usłyszy również zarzuty m.in. niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolność. Jeżeli badanie krwi potwierdzi obecność środków psychotropowych w jego organizmie, to 48-latek odpowie także za prowadzenie pojazdu pod wpływem działania zakazanych środków.

( KWP we Wrocławiu / kp)

