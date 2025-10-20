Policjanci pomogli mężczyźnie choremu na cukrzycę Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Najprawdopodobniej to dzięki szybkiej reakcji świadka i natychmiastowej interwencji policjantów z Komisariatu Policji w Paczkowie udało się uratować życie mężczyzny chorego na cukrzycę. Znajdował się on na terenie zamkniętego obiektu sportowego i wymagał pilnej pomocy medycznej. Policjanci, nie zwlekając, przedostali się przez ogrodzenie, udzielili mu niezbędnego wsparcia i wezwali pogotowie. Przypominamy! Nie bądźmy obojętni - czasem jedno zgłoszenie lub gest pomocy może ocalić czyjeś zdrowie, a nawet życie.

W czwartek, 16 października, około godziny 21:30 policjanci z Komisariatu Policji w Paczkowie zostali skierowani przez oficera dyżurnego na interwencję w rejon hali sportowej w Paczkowie. Zgłaszający poinformował, że z terenu zamkniętego obiektu sportowego dochodzą odgłosy wzywania pomocy. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce.

Policjanci bez wahania przeskoczyli przez ogrodzenie i natychmiast rozpoczęli sprawdzenie terenu, aby jak najszybciej odnaleźć osobę potrzebującą pomocy. Mundurowi w oknie jednego z baraków mieszkalnych zauważyli mężczyznę, który ledwo trzymał się ramy okiennej i resztkami sił wzywał pomocy. Z uwagi na zamknięte drzwi, funkcjonariusze dostali się do środka przez okno. W tym przypadku niezwykle pomocna okazała się opaska informująca o chorobie cukrzycowej, którą posiadał 43-letni mężczyzna.

Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Dbając o komfort termiczny 43-latka, okryli go kocem. Podali mu też słodki napój, monitorując jednocześnie stan jego zdrowia, do czasu przybycia pogotowia ratunkowego. Gdy mężczyzna został przekazany załodze Ratownictwa Medycznego, policjanci zabezpieczyli jego mieszkanie.

Najprawdopodobniej to właśnie dzięki czujności zgłaszającego, który nie przeszedł obojętnie wobec ludzkiego wołania o pomoc oraz szybkiej reakcji policjantów, udało się uniknąć tragedii. W tym przypadku potrzebujący pomocy mężczyzna na swojej ręce miał założoną opaskę z informacją, że choruje na cukrzycę. Ta mała rzecz sprawiła, że policjanci mogli rozpoznać jednostkę chorobową, a co za tym idzie udzielić natychmiastowej pomocy.

Mając na uwadze ten i inne tego typu przypadki, apelujemy do osób chorych na cukrzycę, aby nosiły dokumenty oraz opaski ratunkowe na ręku, informujące o chorobie. Te proste elementy przyczynią się do szybkiej i celowej reakcji służb w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.