TEKLA rusza w Polskę – pierwsze szkolenia Policji w Białymstoku Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji realizuje kolejne działania w ramach projektu pn. „TEKLA – Sieć wiedzy i współpracy w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej”, współfinansowanego z Polskiego Programu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021–2027.

W dniach 29 września – 1 października 2025 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyły się dwa szkolenia dedykowane funkcjonariuszom Policji, poświęcone tematyce zwalczania przestępczości gospodarczej, korupcyjnej oraz odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Szkolenia organizowane są w ramach dwóch działań projektowych:

„Cykl 17 szkoleń dotyczących zwalczania przestępczości gospodarczej korupcyjnej”,

„Cykl 17 szkoleń w zakresie identyfikacji i konfiskaty zysków międzynarodowych sieci przestępczych”.

Szkolenie otworzył mł. insp. Paweł Bańkowski - Zastępca Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP , który przedstawił proces pozyskania środków na realizację projektu, jego źródła finansowania, cele oraz główne założenia. Podkreślił również znaczenie współpracy międzyinstytucjonalnej i wymiany doświadczeń w skutecznym zwalczaniu przestępczości ekonomicznej.

W szkoleniu uczestniczyło 120 funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej, miejskich oraz powiatowych garnizonu podlaskiego. Zajęcia prowadzili eksperci i przedstawiciele instytucji finansowych, administracji publicznej oraz partnerów współpracujących z Policją, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej, korupcyjnej oraz odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy oraz rozwijanie współpracy między Policją a kluczowymi instytucjami krajowymi.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Związku Banków Polskich, PKO BP, Grupy InPost, Grupy OLX, Polski Standard Płatności (BLIK) oraz Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego. Z ramienia Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP wykłady prowadzą funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału do Walki z Korupcją oraz Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia.

Realizacja szkolenia była możliwa dzięki uprzejmości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz zaangażowaniu kadry pionu do walki z przestępczością ekonomiczną, którzy nie tylko udostępnili salę szkoleniową, ale również aktywnie włączyli się w organizację przedsięwzięcia.

Projekt TEKLA ma na celu stworzenie trwałej sieci wiedzy i współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji a przedstawicielami sektora finansowego, administracji publicznej i partnerów międzynarodowych.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)

