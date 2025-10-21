Nieuczciwa opiekunka okradała 95-letniego seniora – 97 nieautoryzowanych transakcji na jego koncie Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wrocławia przedstawili 97 zarzutów kobiecie, która sprawując opiekę – przez kilka miesięcy wykorzystywała swojego podopiecznego, 95-letniego seniora. Jak ustalili funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek, opiekunka regularnie okradała starszego mężczyznę, dokonując płatności jego kartą bankową.

Sprawa wyszła na jaw, gdy członkowie rodziny seniora zauważyli szereg podejrzanych transakcji na rachunku bankowym. Wśród płatności pojawiały się m.in. zakupy w punktach gastronomicznych typu fast food, co od razu wzbudziło ich czujność – bliscy wiedzieli bowiem, że 95-latek nie korzysta z tego rodzaju usług. Co więcej, mężczyzna był przekonany, że jego karta cały czas znajduje się w jego portfelu i nie podejrzewał, że ktoś z niej korzysta.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że 61-letnia kobieta wielokrotnie, bez wiedzy i zgody seniora, posługiwała się jego kartą płatniczą, dokonując aż 97 różnych transakcji. W ten sposób doprowadziła swojego podopiecznego do strat sięgających 12 tysięcy złotych.

Kobieta usłyszała zarzuty w tej sprawie, przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Za kradzież z włamaniem na rachunek bankowy i bezprawne posługiwanie się cudzym środkiem płatniczym grozi jej kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, by zachować szczególną ostrożność przy powierzaniu opieki nad osobami starszymi i regularnie monitorować wszelkie operacje finansowe, zwłaszcza jeśli seniorzy korzystają z pomocy osób obcych. Wczesna reakcja bliskich w tym przypadku pozwoliła szybko przerwać proceder i doprowadzić do konsekwencji prawnych wobec sprawczyni.

(KWP we Wrocławiu / kp)