Sukces jaworskiego policjanta na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze sierż.szt. Marcin Cichy odniósł ogromny sukces podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc federacji WPC, które odbyły się w miniony weekend we Wrocławiu.

Sierżant sztabowy Marcin Cichy jest policjantem z kilkuletnim stażem i pasjonuje się sportami ciężarowymi. Po raz pierwszy o jego sukcesach było głośno w listopadzie 2021 roku, kiedy zdobył tytuł Mistrza Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Występ na zawodach w Złotoryi okazał się wówczas dla jaworskiego funkcjonariusza bardzo udany. W kategorii wagowej do 90 kilogramów Marcin Cichy zajął I miejsce w kategorii Służb Mundurowych podnosząc 250 kilogramów.

W miniony weekend, we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc zarówno open, jak też służb mundurowych. Policjant startował w kategorii do 90 kg, osiągając wagę startową 89,5 kg. W trzech podejściach zaliczył kolejno: 180 kg, 187,5 kg, i 192,5 kg.

Uzyskane wyniki pozwoliły mu zdobyć szereg wyróżnień i medali:

Najlepszy zawodnik MSWiA

I miejsce drużynowo – reprezentacja Policji

II miejsce w kategorii do 90 kg służb mundurowych

III miejsce w klasyfikacji open senior służb mundurowych

Na co dzień sierż.szt. Marcin Cichy pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego jaworskiej jednostki, dbając o bezpieczeństwo na drogach powiatu. Ze spokojem podchodzi do swoich sportowych osiągnięć. Jest pewny siebie i planuje swoje kolejne cykle treningowe. By podnosić ogromne ciężary w zawodach potrzebne są kilkumiesięczne przygotowania.

Gratulujemy naszemu koledze znakomitych rezultatów, sportowej pasji oraz godnego reprezentowania Policji na arenie ogólnopolskiej!