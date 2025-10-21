Policjanci przejęli 200 kg tytoniu i 10 tys. papierosów bez akcyzy Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej częstochowskiej komendy przechwycili papierosy i tytoń bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar należący do 75-latka, znaleźli na jednej z posesji w Woli Kiedrzyńskiej i Lublińcu. Wprowadzenie tych wyrobów do obrotu, naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące blisko 230 tysięcy złotych.

Śledczy z częstochowskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali informację, że na jednej z posesji w Woli Kiedrzyńskiej mogą być przechowywane nielegalne wyroby tytoniowe. Podczas wczorajszej realizacji sprawy, stróże prawa odnaleźli tam worki z tytoniem i kartony papierosów bez polskich znaków akcyzy. Okazało się, że towar należy do 75-letniego mieszkańca Lublińca. Kolejne partie nielegalnych wyrobów policjanci znaleźli w miejscu zamieszkania mężczyzny na terenie Lublińca.

Łącznie kryminalni zabezpieczyli ponad 10 tysięcy papierosów oraz prawie 200 kg krajanki tytoniowej. Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów, naraziłoby Skarb Państwa na stratę 230 tysięcy złotych. Zabezpieczony towar trafił do policyjnego depozytu, a mężczyzna usłyszał zarzut. Grozi mu wysoka grzywna, kara więzienia, albo obie te kary łącznie.