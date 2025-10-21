Uderzenie poznańskich policjantów w grupę oszustów Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali kolejne osoby podejrzane o udział w oszustwie, w wyniku którego mieszkanka Poznania straciła 50 tysięcy złotych. Dwaj mężczyźni przejmowali pieniądze od tzw. odbieraków. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Na przełomie września i października informowaliśmy o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwie metodą „na pracownika banku”. 37-letnia poznanianka została zmanipulowana podczas rozmowy telefonicznej przez oszustów podszywających się pod pracowników instytucji finansowych. Kobieta była przekonana, że uczestniczy w zabezpieczaniu swoich pieniędzy. W rzeczywistości przekazała gotówkę przestępcom.

Zatrzymani wtedy dwaj mężczyźni w wieku 18 i 21 lat pełnili funkcję „odbieraków”, czyli osób, które fizycznie odbierały pieniądze od pokrzywdzonych. Obaj usłyszeli zarzut oszustwa. Starszy z nich z uwagi na bogatą przeszłość kryminalną został deportowany do swojego kraju, młodszy został oddany pod dozór policji.

Na tym nie zakończyły się działania kryminalnych specjalizujących się w tematyce oszustw. Policjanci kontynuowali swoje działania operacyjne. Analizując zebrane ślady i dowody ustalili osoby stojące wyżej w przestępczej hierarchii osób stojących za oszustwami na tzw. legendę.

Kolejno 7 i 13 października w trakcie zaplanowanych realizacji policjanci zatrzymali 30 i 32-latka z Ukrainy. Obaj są podejrzani o udział w oszustwie na szkodę 37-letniej poznanianki. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy starszym z mężczyzn reklamówki, w których było ponad 36 tysięcy złotych. W mieszkaniu miał on również narkotyki. Z ustaleń policjantów wynika, że 32-latek przyjmował pieniądze od „odbieraków”. Młodszy z mężczyzn stanowił kolejne ogniwo w procederze przekazywania pieniędzy pochodzących z oszustw.

Czynności przeprowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji Poznań Północ, a także zebrane w sprawie dowody pozwoliły przedstawić obu mężczyznom zarzut oszustwa dokonanego wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi wcześniej osobami. 32-latek przyznał się śledczym do 46 odbiorów przesyłek z pieniędzmi. Dodatkowo usłyszał jeszcze zarzut posiadania narkotyków.

Sąd na wniosek prokuratora aresztował mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im teraz do 8 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd. Śledczy nie wykluczają w tej sprawie kolejnych zatrzymań.