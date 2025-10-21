Sprawca rozboju tymczasowo aresztowany. 33-latek za kratkami może spędzić ponad 20 lat Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Płoccy policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę w jednym z płockich sklepów. 33-latek chciał ukraść pieniądze, groził ekspedientce i zaatakował klienta sklepu. Płocczanin usłyszał zarzuty. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za usiłowanie rozboju odpowie w warunkach recydywy. Grozi mu ponad 20 lat pozbawienia wolności.

W sobotę (18 października) dyżurny płockiej jednostki otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który przebywa w jednym z płockich sklepów. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji. Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali 33-latka. Jak ustalili policjanci, mężczyzna chciał ukraść pieniądze, groził ekspedientce uniemożliwiając jej opuszczenie sklepu. W tym czasie do sklepu wszedł przypadkowy klient, który został zaatakowany przez agresywnego płocczanina.

W poniedziałek (20 października) mieszkaniec Płocka usłyszał zarzuty m.in. usiłowania rozboju oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy. Za kratkami może spędzić nawet ponad 20 lat.