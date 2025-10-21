Sprawca podpalenia w rękach strzelińskich policjantów. 29-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 29-latkowi (mieszkaniec powiatu strzelińskiego), który podłożył ogień na terenie posesji w gminie Przeworno. W wyniku pożaru spaleniu uległ drewniany płot, zgromadzone drewno opałowe, jak również pojazd elektryczny, który był wykorzystywany przez właściciela posesji. Na całe szczęście w wyniku pożaru nie ucierpiała żadna postronna osoba. W toku czynności procesowych 29-latek przyznał się do popełnienia czynu. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony czwartek, 16 października br., dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie odebrał zgłoszenie z treści, którego wynikało, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Pogroda gm. Przeworno doszło do pożaru.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie zabezpieczyli miejsce zdarzenia, natomiast strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie wraz z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej sprawnie przeprowadzili akcję gaśniczą w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się ognia na pobliskie zabudowania gospodarcze.

Niestety żywioł strawił znaczną cześć zgromadzonego na posesji drewna opałowego wraz z przyległym drewnianym ogrodzeniem. W toku prowadzonych czynności mundurowi potwierdzili również, że całkowicie spłonął pojazd elektryczny wykorzystywany na co dzień przez właściciela posesji. Na całe szczęście w wyniku pożaru nie ucierpiała żadna postronna osoba.

Z uwagi na fakt, że okoliczności zdarzenia, jak i wstępne ustalenia w sprawie potwierdziły, że mogło dojść do celowego podpalenia, sprawą zajęli się kryminalni. Skrupulatnie gromadzili i analizowali zebrany materiał dowodowy. Policjanci wykonali szczegółowe oględziny na miejscach zdarzeń, przesłuchali wielu świadków, aby trafić na trop podpalacza.

I tak, intensywna praca operacyjna przyniosła efekty, gdyż kryminalni wpadli na trop podpalacza. Zebrane informacje wskazywały, że związek z tym zdarzeniem ma 29-letni mężczyzna (mieszkaniec powiatu strzelińskiego). Mężczyzna został zatrzymany w piątek 17 października br. i doprowadzony do policyjnej celi. W toku prowadzonych czynności procesowych mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu.

Opierając się na zebranym przez funkcjonariuszy materiale dowodowym prokurator zastosował wobec zatrzymanego wolnościowy środek zapobiegawczy. Za popełniony czyn sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.