Wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i doprowadził do kolizji Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Wczoraj w Puławach, na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego/Lubelska doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. 79-latek kierujący Seatem nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wjechał na skrzyżowanie mając czerwone światło i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącą Toyotą. Do szpitala trafiła kierująca Toyotą oraz jej pasażer. Ku przestrodze publikujemy nagranie z tego zdarzenia i apelujemy o ostrożność.

Wczoraj, 20.10 około godziny 12:00 na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Lubelska w Puławach doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych seata i toyoty. Do szpitala trafiła kobieta kierująca Toyotą oraz jej pasażer.

Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, kierujący Seatem 79-letni mieszkaniec Puław jechał ulicą Wojska Polskiego w stronę ulicy Gościńczyk. Kierująca Toyotą 58-latka z gminy Końskowola jechała ulicą Lubelską w stronę Lublina. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że kierowca seata wjechał na skrzyżowanie, mimo że na jego sygnalizatorze świeciło się czerwone światło, na skutek czego doprowadził do zderzenia z jadąca prawidłowo toyotą.

Ze względu na to, że kierująca Toyotą i jej pasażer uskarżali się na dolegliwości bólowe, zostali przetransportowani do szpitala. 79-latek odmówił pomocy medycznej. Po badaniach w szpitalu okazało się, że 58-latka i jadący z nią mężczyzna doznali ogólnych potłuczeń ciała i nie wymagali hospitalizacji.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. 79-latek został ukarany mandatem i punktami karnymi. Ku przestrodze publikujemy nagranie ze zdarzenia, zarejestrowane przez monitoring miejski i apelujemy o większą ostrożność na drodze oraz stosowanie się do znaków, sygnalizacji i przepisów ruchu drogowego.

( KWP w Lublinie / kp)

Poniższy film przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.