Nie daj się oszukać – nie przekazuj karty ani telefonu oszustom. Klasyczne metody wciąż groźne! Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Wszyscy spodziewają się, że sztuczna inteligencja (AI) będzie coraz częściej wykorzystywana przez przestępców do wyłudzania poufnych danych i środków finansowych. Tymczasem obserwujemy, że oszuści coraz częściej wracają do starych, sprawdzonych metod.

Zamiast korzystać z nowych technologii, dzwonią do ofiar, podszywając się pod policjantów lub pracowników banków. W rozmowie próbują nakłonić klienta do oddania karty płatniczej wraz z kodem PIN lub przekazania telefonu komórkowego.

Oszuści mogą posługiwać się tzw. legendą „zabezpieczenia karty” lub „urządzenia” do celów dowodowych” lub w celu zapobieżenia popełnieniu przestępstwa.

Dzięki temu mogą przejąć dostęp do aplikacji bankowych, danych osobowych i kont klientów.

Cel wciąż jest ten sam: kradzież pieniędzy.

FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego

Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP – jednostka operacyjna funkcjonująca w ramach Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich, która gromadzi, analizuje oraz przekazuje w ramach sektora bankowego i we współpracy z organami ścigania oraz innymi instytucjami informacje dotyczące możliwych zagrożeń oraz o incydentach o charakterze przestępczym, godzących w bezpieczeństwo banków lub ich klientów.