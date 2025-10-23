Nie daj się oszukać – nie przekazuj karty ani telefonu oszustom. Klasyczne metody wciąż groźne!
Wszyscy spodziewają się, że sztuczna inteligencja (AI) będzie coraz częściej wykorzystywana przez przestępców do wyłudzania poufnych danych i środków finansowych. Tymczasem obserwujemy, że oszuści coraz częściej wracają do starych, sprawdzonych metod.
Zamiast korzystać z nowych technologii, dzwonią do ofiar, podszywając się pod policjantów lub pracowników banków. W rozmowie próbują nakłonić klienta do oddania karty płatniczej wraz z kodem PIN lub przekazania telefonu komórkowego.
Oszuści mogą posługiwać się tzw. legendą „zabezpieczenia karty” lub „urządzenia” do celów dowodowych” lub w celu zapobieżenia popełnieniu przestępstwa.
Dzięki temu mogą przejąć dostęp do aplikacji bankowych, danych osobowych i kont klientów.
Cel wciąż jest ten sam: kradzież pieniędzy.
