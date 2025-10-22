Pomoc dzielnicowego przyszła na czas Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja dzielnicowego aspiranta sztabowego Adama Chudzińskiego uratowała 71-letnią mieszkankę Kłobucka. Podczas wizyty w jednym z bloków przy ul. 11 Listopada, stróż prawa usłyszał wołanie o pomoc dochodzące z niższego piętra. Policjant pierwszego kontaktu natychmiast ruszył na ratunek kobiecie, która zakrztusiła się podczas posiłku i zaczynała tracić przytomność.

Gdy dzielnicowy aspirant sztabowy Adam Chudziński rozmawiał z mieszkańcami w jednym z bloków przy ulicy 11 Listopada w Kłobucku, w pewnym momencie usłyszał wołanie o pomoc. Mundurowy natychmiast zbiegł piętro niżej, gdzie okazało się, że pomocy wzywała starsza kobieta, która przekazała, że jej 71-letnia koleżanka zakrztusiła się podczas jedzenia i nie mogła oddychać. Dzielnicowy od razu przystąpił do udzielania pomocy seniorce, która zaczynała tracić przytomność.

Szybka i zdecydowana reakcja aspiranta doprowadziła do udrożnienia dróg oddechowych kobiety. Do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia ratunkowego, policjant monitorował stan poszkodowanej i zapewniał jej wsparcie.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku wpłynęły podziękowania od kobiety, która wzywała pomocy do duszącej się koleżanki. Autorka listu, odnosząc się do działania dzielnicowego, wskazała, że „Gdyby nie on, przypuszczam, że moja koleżanka mogłaby się udusić”.