Zatrzymania po pościgu na trasie S-8. Udaremniona próba przemytu nielegalnych imigrantów Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj W miniony czwartek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali dwóch obywateli Mołdawii, podejrzanych o organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Zarzuty usłyszało również pięciu Afgańczyków, nielegalnie przebywających na terytorium Polski, których obywatele Mołdawii próbowali przemycić.

W godzinach popołudniowych 16 października 2025 roku, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie otrzymali informację od Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach dotyczącą pojazdu, w którym mogły podróżować osoby nielegalnie przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na trasie S8, w rejonie miejscowości Wola Rasztowska, patrol Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wołomin zauważył jeden z pojazdów - samochód marki BMW. Kierujący pojazdem zignorował wydawane przez policjantów sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazujące zatrzymanie się do kontroli drogowej, w związku z czym funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg.

W trakcie ucieczki, w miejscowości Kobyłka, kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu melioracyjnego. Na miejscu zatrzymano czterech obywateli Afganistanu w wieku od 18 do 35 lat, następnego dnia - piątego z nich. Kierujący pojazdem oraz pasażer oddalili się pieszo z miejsca zdarzenia.

Do działań natychmiast skierowano dodatkowe siły - patrole, operatora drona oraz przewodnika z psem służbowym. Dzięki skutecznym czynnościom operacyjnym na terenie stacji PKP w Kobyłce zatrzymano dwóch obywateli Mołdawii w wieku 19 i 36 lat, podejrzewanych o udział w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy dla grupy osób.

Z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wołominie, Sąd Rejonowy w Wołominie zastosował wobec 19-latka i 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za organizowanie innym osobom przekroczenia wbrew przepisom granicy RP.

Kierowcy pojazdu marki BMW dodatkowo przedstawiono zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego, za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego wydanego przez uprawnione osoby używające sygnałów świetlnych i dźwiękowych, co zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanych pięciu obywateli Afganistanu zostało przekazanych funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o deportację poza granice RP.

( KSP )

Film przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.