Podszyli się pod policjantów i ukradli biżuterię za ponad 200 tysięcy złotych Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 6 osób podejrzewanych o rozbój. Zdarzenie miało miejsce w maju br. w Kępnie. Sprawcy podszyli się pod policjantów i okradli pokrzywdzonych na ponad 200 tysięcy złotych. Z uwagi na podejrzenie nielegalnego posiadania przez nich broni w zatrzymaniach uczestniczyli policyjni kontrterroryści. Za popełnione przestępstwo sprawcom grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma swój początek 14 maja bieżącego roku. Wtedy do dyżurnego policji w Kępnie zadzwoniła kobieta i zapytała, kiedy do jej domu wrócą policjanci i zdejmą z rąk domowników kajdanki. W pierwszej chwili pytanie wprawiało policjanta w konsternację, jednak im dłużej rozmawiał z kobietą, tym bardziej był przekonany, że prawdziwi policjanci nie mają z tym zdarzeniem nic wspólnego.

Szybko okazało się, że rodzina mieszkająca w jednym z domów na terenie Kępna padła ofiarą złodziei. Sprawcy zapukali do drzwi kilka minut po godzinie 6.00. Byli ubrani po cywilnemu, jeden z nich miał na sobie softshell z napisem POLICJA. Mężczyźni poinformowali domowników, że są policjantami i realizują prokuratorski nakaz przeszukania. Na jego podstawie muszą znaleźć i zabezpieczyć pieniądze oraz biżuterię znajdujące się w domu. Aby działania przebiegały sprawnie wszystkich domowników muszą zakuć w kajdanki. Pokrzywdzeni, przekonani, że mają do czynienia z prawdziwymi policjantami bez sprzeciwu wykonywali polecenia. Kiedy jeden ze sprawców pilnował domowników, dwaj pozostali plądrowali pomieszczenia domu. Po chwili mężczyźni odjechali zabierając ze sobą wyroby jubilerskie, a także kamienie i metale szlachetne o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych.

Na miejsce zdarzenia natychmiast została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza, która pod nadzorem prokuratora zabezpieczała ślady i przesłuchiwała świadków. Po kilku miesiącach analizowania informacji i dowodów zgromadzonych w śledztwie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ustalili sprawców i wspólnie z prokuratorem z Prokuratury Rejonowej w Kępnie zaplanowali realizację sprawy.

Z uwagi na uzyskane informacje, że sprawcy mogą być szczególnie niebezpieczni i nielegalnie posiadać broń palną, w zatrzymaniach uczestniczyli policyjni kontrterroryści z Poznania, Gdańska, Olsztyna i Wrocławia.

20 października rano policjanci siłowo weszli do pięciu mieszkań na terenie Pomorza oraz Dolnego Śląska. Podczas przeprowadzonych działań zatrzymali łącznie sześć osób – pięciu mężczyzn i kobietę, w przedziale wiekowym od 32 do 44 lat. Zabezpieczyli także broń palną oraz różne niebezpieczne narzędzia. Zatrzymani mężczyźni w przeszłości byli notowani i karani za przestępstwa kryminalne, w tym kradzieże i pobicia.

Czterech zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzut dokonania rozboju działając wspólnie i w porozumieniu. W najbliższym czasie sąd rozpatrzy wnioski prokuratora o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu.

Za popełnione przestępstwo grozi im do 15 lat więzienia.

( KWP w Poznaniu / kp)

Film przedstawia moment siłowego wejścia policjantów do mieszkania oraz zatrzymanie mężczyzny.