Zatrzymany za przestępstwo sprzed 20 lat Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Bytomscy kryminalni zatrzymali 47-letniego mieszkańca Bytomia, który blisko 20 lat temu dopuścił się przestępstwa o charakterze seksualnym. Kluczowa w tym przypadku okazała się analiza materiału biologicznego. Zatrzymany 47-latek został tymczasowo już aresztowany, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Minęło prawie 20 lat od chwili, kiedy mężczyzna wykorzystał seksualnie pewną kobietę. Kilka tygodni i sprawa uległaby przedawnieniu. Jednak prowadzone wówczas czynności, a zwłaszcza czynności technika kryminalistyki, okazały się kluczowe.

Policjanci zabezpieczyli wówczas materiał biologiczny pochodzący od sprawcy. Pozwoliło to bytomskim policjantom na powrót do sprawy sprzed niemal 20 lat. Kryminalni przeprowadzili szereg czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny.

Kilka dni temu podejrzany w sprawie 47-latek został zatrzymany. Na wniosek śledczych oraz prokuratora zastosowany został w niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, a o jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych jest kluczowe dla Policji, ponieważ pozwala na identyfikację sprawców i odtworzenie przebiegu zdarzeń, co jest szczególnie ważne w postępowaniach kryminalnych. Dzięki analizie DNA, możliwe jest powiązanie dowodów z konkretnymi osobami, co ma zastosowanie w sprawach o różne przestępstwa.