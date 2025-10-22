Kryminalni z Krasnegostawu rozbili grupę przestępczą działającą metodą „na policjanta” Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, prowadząc śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Członkowie grupy dokonywali oszustw metodą „na policjanta”. Dzięki skrupulatnej pracy śledczych ustalono i zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 38 do 52-lat. Łączna kwota strat poniesionych przez pokrzywdzonych wynosi blisko 200 000 złotych. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Krasnostawscy kryminalni z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą rozpracowali grupę oszustów wyłudzających pieniądze metodą na policjanta. Żmudna praca funkcjonariuszy przyniosła efekty, ponieważ ustalono członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się tym procederem. W wyniku przeprowadzonej akcji policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn, 38-latka, 42-latka, 43-latka, 48-latka oraz 52-latka. Wszyscy zostali zatrzymani na terenie stolicy.

Zebrany w toku postępowania materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ich proceder polegał na podszywaniu się pod funkcjonariuszy Policji i wprowadzaniu w błąd co do rzekomych działań mających na celu ochronę oszczędności osób, z którymi się kontaktowali. W ten sposób sprawcy doprowadzali pokrzywdzonych do przekazania pieniędzy.

Jedną z pokrzywdzonych jest 45-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego, o której oszustwie informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. W toku prowadzonego śledztwa ustalono jeszcze trzy inne oszukane osoby z województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Łączna kwota strat poniesionych przez pokrzywdzonych wynosi blisko 200 tysięcy złotych.

Na podstawie zgromadzonych dowodów wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania oszustw. Mężczyźni przyznali się do winy. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze.

Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie / kp)

