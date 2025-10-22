Policjanci zaleźli w mieszkaniu 19-latka prawie 19 tysięcy porcji narkotyków Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 19-latka z Gdańska, który w mieszkaniu miał prawie 4 kilogramy klefedronu. Biegły po zbadaniu tych substancji stwierdził, że policjanci zabezpieczyli prawie 19 tysięcy porcji tego narkotyku. W prokuraturze podejrzany usłyszał zarzut za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, a następnie decyzją sądu 19-latek na najbliższe trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w piątek po południu weszli do jednego z bloków w dzielnicy Zaspa, w którym mieszkał 19-latek. W trakcie przeszukania pokoju gdańszczanina funkcjonariusze w niebieskiej torbie znaleźli foliowe opakowania, w których było prawie 3800 kg substancji skrystalizowanej koloru beżowego, a także 6 tabletek. Ich właściciel został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zabezpieczone środki odurzające i psychotropowe przekazano do analizy biegłemu, który w swojej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci prawie 18 700 porcji handlowych klefedronu oraz kilku porcji tabletek psychotropowych.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi, by przedstawić 19-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. W niedzielę sąd zadecydował, że podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia.