Emerytka oszukana metodą na specjalistę z platformy wiertniczej w Turcji straciła 214 tys. zł Data publikacji 22.10.2025 Policjanci ponownie przypominają aby zachować ostrożność przy kontaktach za pomocą różnorodnych portali internetowych. W rezultacie zawarcia wirtualnej znajomości z osobą podającą się za wdowca, który miał być specjalistą pracującym na platformie wiertniczej w Turcji, emerytowana mieszkanka Krakowa straciła 214 tys. złotych. Kiedy kobiecie zabrakło oszczędności zaciągnęła kredyt w banku.

W połowie września br. do jednego z krakowskich komisariatów zgłosiła się kobieta, mieszkanka Krakowa, która padła ofiarą oszustwa. Według ustaleń policjantów pod koniec lipca br. przy pomocy jednego z portali internetowych 72-letnia kobieta poznała mężczyznę, który utrzymywał, że jest wdowcem, Polakiem mieszkającym i pracującym obecnie w Turcji na platformie wiertniczej wydobywającej gaz. Według relacji mężczyzna, miał stracić żonę i córkę w wypadku, a na potwierdzenie swojej historii wysyłał 72-latce zdjęcia przedstawiające jego oraz nieszczęśliwie zmarłą rodzinę. Oszust prowadził z kobietą stałą korespondencję za pomocą portali internetowych oraz komunikatora. Na początku sierpnia br. kiedy oszust był pewien że wzbudził zaufanie mieszkanki Krakowa, napisał do niej wiadomość z prośbą o pomoc. Według relacji 72-latki, mężczyzna poinformował ją że ma ogromny problem, bo jako prowadzący projekt musi pokryć koszty naprawy silnika na platformie wiertniczej. Dlatego prosi ją o pomoc i pożyczkę niewielkiej sumy pieniędzy. Z biegiem czasu pojawiały się dodatkowe koszty, na które mężczyzna nie miał środków pieniężnych, do tego pojawiły się opłaty celne za sprowadzane części do platformy. Kobieta przekazywała mężczyźnie pieniądze o które prosił.

W pewnym momencie emerytce skończyły się oszczędności, więc kierując się dobrymi intencjami udała się do banku i mimo ostrzeżeń pracownika banku, zaciągnęła kredyt na znaczną kwotę. Na początku września br. kobieta dokonała kolejnych wpłat, na rzekomo adresowane do niej przesyłki. Jak relacjonowała emerytka, skontaktowała się z nią również firma kurierska która transportowała dla niej paczkę, informując ją o problemach z przesyłką i koniecznością dokonania kolejnych wpłat celem jej dostarczenia. Przy każdorazowym przelewie oszust zapewniał kobietę że zwróci jej całą sumę. Według relacji 72-latki na końcowym etapie tej nieszczęśliwej historii cała kwota miała zostać zapakowana i wysłana kurierem na jej adres. Oszust cały czas na uwiarygodnienie swojej historii przesyłał mieszkance Krakowa liczne nagrania oraz zdjęcia na których rzekomo miał znajdować się on sam. Wszystkie przelewy dokonywane były za pomocą bitomatu który pozwala na wymianę gotówki na krypto walutę. Oszukana kobieta otrzymywała każdorazowo kod QR za pomocą którego mogła logować się do bitomatu celem przekazania gotówki. Kiedy skończyły się jej pieniądze zorientowała się, iż padła ofiarą oszustów więc postanowiła zgłosić ten fakt funkcjonariuszom, którzy zajmują się sprawą. Finalnie kobieta w wyniku wirtualnej znajomości straciła 214 000,00 zł.

Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach zawieranych poprzez różnego rodzaju portale internetowe. Należy pamiętać że nie powinno się przekazywać danych personalnych, adresów zamieszkania, numerów kont bankowych, ani żadnych danych które mogą narazić nas na straty finansowe. Opowiadane przez rozmówcę historie o pracowniku platformy wiertniczej, amerykańskim żołnierzu, pracowniku kopalni w egzotycznym kraju czy popularnym zagranicznym aktorze, powinny wzbudzić niepokój, bo z dużym prawdopodobieństwem jest to oszust próbujący wyłudzić duże sumy pieniędzy.