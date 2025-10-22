„Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa, ale realne działania Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Podczas służby funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu udzielili pomocy młodemu mężczyźnie, u którego doszło do zatrzymania czynności oddechowych i krążeniowych. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów oraz ich skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przywrócono oddech i pracę serca poszkodowanego. Jego stan był następnie monitorowany przez funkcjonariuszy do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Policjanci z prewencji wrocławskiej komendy miejskiej uratowali mężczyznę, u którego doszło do zatrzymania czynności krążeniowo-oddechowych. Dzięki ich profesjonalnemu podejściu i szybkiej akcji, mężczyźnie przywrócono czynności życiowe.

Zaledwie kilka dni wcześniej, w ramach akcji „Resuscytacja” organizowanej przez Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu, funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniach i działaniach promujących udzielanie pierwszej pomocy. Szybka i profesjonalna reakcja mundurowych pokazuje, jak ważne jest nieustanne doskonalenie umiejętności ratowania życia.

Wiedza ta stanowi stały element szkoleń doskonalących, dzięki czemu funkcjonariusze na bieżąco utrwalają i aktualizują swoje umiejętności z zakresu ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Dzięki wiedzy, opanowaniu i zaangażowaniu policjantów – po raz kolejny uratowano ludzkie życie.

(KWP we Wrocławiu / kp)