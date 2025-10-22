Złodziej zabytkowego porsche zatrzymany po pościgu Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki wytężonej pracy policjantów z ogniwa wywiadowczego, Komisariatu II Policji w Opolu oraz zespołu dyżurnych komendy miejskiej, 19-latek podejrzewany o kradzież zabytkowego porsche, został zatrzymany po pościgu. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował jeszcze podpalić ukradziony pojazd. Za kradzież z włamaniem, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i usiłowania zniszczenia mienia podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, 21 października, przed godziną 21.00, policjanci z Opola otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży zabytkowego porsche. Właściciel zgłaszał, że przed chwilą nieznany mu mężczyzna odjechał jego samochodem. W poszukiwania od razu zaangażowali się opolscy policjanci.

Funkcjonariusze ustalili możliwą trasę odjazdu kradzionego pojazdu. Po chwili namierzyli samochód i rozpoczęli pościg za kierowcą. Mężczyzna siedzący za kierownica pojazdu nie reagował na sygnały do zatrzymania pojazdu i uciekał przed interweniującymi policjantami. Po chwili utracił panowanie nad samochodem i wjechał pojazdem do rowu.

Mężczyzna usiłował jeszcze podpalić skradzione porsche. Policjanci zatrzymali 19-latka i zapobiegli pożarowi samochodu. Młody mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie.

Na dzisiaj zaplanowane są czynności procesowe z zatrzymanym mężczyzną. Za kradzież z włamaniem do pojazdu, niezatrzymaniem się do kontroli drogowej oraz usiłowaniem zniszczenia mienia grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.