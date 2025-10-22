Pijany kierowca ciężarówki uszkodził inne pojazdy i odjechał. 57-latek został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał mężczyzna, który na parkingu przy drodze ekspresowej nr 3 uszkodził trzy ciężarówki i busa. O zdarzeniu policjantów poinformowali kierujący tymi pojazdami. Odpowiedzialny za spowodowanie kolizji odjechał z miejsca zdarzenia, mundurowi zatrzymali go na innym parkingu.

W środę (22 października) nad ranem, dyżurny zielonogórskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kolizji spowodowanej przez poruszającego się ciężarówką na jednym z parkingów przy drodze ekspresowej nr 3. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierujący wjechał na parking i przejeżdżając, uszkodził kolejno inne samochody oraz zaparkowanego tam busa. Sprawca kolizji nie zatrzymał się, wrócił na drogę ekspresową i pojechał dalej, gubiąc jednocześnie towar, który przewoził. Z uszkodzonej naczepy jego ciężarówki przez kilka kilometrów wysypywały się na jezdnię opakowania jednorazowe. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Sulechowa.

Od 57-latka wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Po zatrzymaniu mężczyzny mundurowi skierowali do sądu wniosek o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w związku z tym, że stężenie alkoholu przekraczało 1,5 promila, wdrożona zostanie procedura, w której sąd może orzec przepadek pojazdu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

