Policyjny instynkt nie zawiódł! Lwóweccy policjanci ewakuowali rodzinę z płonącego samochodu Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Wracając ze szkolenia służbowego, lwóweccy policjanci zauważyli pojazd, którego zachowanie podczas jazdy wskazywało na możliwą usterkę układu hamulcowego. Postanowili zatrzymać kierowcę, by ostrzec go o awarii. Chwilę po tym, spod maski auta zaczął unosić się dym. Funkcjonariusze natychmiast ewakuowali rodzinę i rozpoczęli gaszenie pojazdu, zapobiegając tragedii.

W środę, 22 października br., policjanci: mł. asp . Monika Lampart, sierż . Michał Brodziński, st. post. Adrian Marczuk oraz st. post. Andrzej Krajewski wracali ze szkolenia służbowego we Wrocławiu. Z uwagi na zablokowaną autostradę A4 funkcjonariusze wybrali trasę alternatywną przez Jelenią Górę.

Na terenie jeszcze powiatu karkonoskiego zwrócili uwagę na pojazd jadący przed nimi. Jego sposób poruszania się wskazywał, że może mieć usterkę układu hamulcowego. Policjanci, korzystając z sygnałów świetlnych i dźwiękowych, zatrzymali kierowcę, by poinformować go o możliwej awarii.

Tuż po zatrzymaniu spod maski samochodu zaczął unosić się dym.

Funkcjonariusze natychmiast ewakuowali z pojazdu kierowcę i trójkę dzieci, po czym przystąpili do gaszenia auta. Równocześnie wezwali służby ratunkowe i do czasu ich przyjazdu kierowali ruchem, zapewniając bezpieczeństwo innym uczestnikom drogi.

Na uznanie zasługuje również postawa innych kierowców, którzy widząc całą sytuację, zatrzymali się i dołączyli do akcji gaśniczej, udostępniając swoje samochodowe gaśnicę. Dzięki wspólnym wysiłkom nikomu nic się nie stało, a pożar został szybko opanowany.

Postawa funkcjonariuszy pokazuje, że hasło „Pomagamy i chronimy” to nie tylko motto, lecz codzienna gotowość do niesienia pomocy.