„Odbierak” w areszcie, oszustwo „na policjanta” udaremnione – błyskawiczna akcja radomskich kryminalnych Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Szybkie i skuteczne działania policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu doprowadziły do zatrzymania 57-letniego mężczyzny podejrzewanego o współudział w oszustwie metodą „na policjanta”. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku, tuż po odebraniu od mieszkanki Radomia kilku tysięcy złotych. Mężczyzna już usłyszał zarzut i zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do przestępstwa doszło w ostatnich dniach na osiedlu Południe w Radomiu. Do 68-latki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Rozmówca poinformował, że rozpracowują grupę przestępczą, a posiadane przez nią pieniądze są potrzebne do zatrzymania przestępców. Zadaniem seniorki było wyrzucenie przez okno pieniędzy. Kobieta postąpiła zgodnie z instrukcjami, spakowała do torby ponad 7 tysięcy złotych i wyrzuciła je na trawnik, które po chwili zabrał nieznany mężczyzna.

Mieszkanka Radomia była przekonana, że współpracuje z prawdziwymi funkcjonariuszami, a padła ofiarą oszustów. Gdyby nie błyskawiczna reakcja radomskich policjantów straciłaby swoje oszczędności.

Czynności operacyjne, jakie wykonali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu doprowadziły do zatrzymania 57-letniego mężczyzny, który brał udział w oszustwie i odebrał wyrzucone pieniądze. Nie udało mu się odejść z miejsca zdarzenia i został zatrzymany chwilę po zabraniu gotówki. Gdy prawdziwi funkcjonariusze przyszli do seniorki była przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji i nie mogła uwierzyć, że to było oszustwo.

Zatrzymany 57-latek to mieszkaniec województwa łódzkiego trafił do policyjnej celi. Przedstawiono mu zarzut współudziału w oszustwie. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszuści wciąż wykorzystują różne metody, aby wyłudzić od seniorów oszczędności życia.

Apelujemy do osób starszych o zachowanie ostrożności i nieuleganie presji telefonicznych rozmówców podających się za członków rodziny lub funkcjonariuszy.

Przypominamy również, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani udział w działaniach policyjnych.